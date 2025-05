Thiago Monteiro salva três match points, mas perde para o 86º do mundo na estreia em Roland Garros

Monteiro cometeu 78 erros durante o jogo. JULIEN DE ROSA / AFP

O brasileiro Thiago Monteiro salvou três match points, empatou um confronto no qual começou perdendo por 2 sets a 0, mas não conseguiu manter o ritmo no quinto e decisivo set e foi eliminado neste domingo (25) na estreia em Roland Garros. O tcheco Vit Kopriva, 86º do mundo, marcou 3 a 2, parciais de 6/4, 6/3, 4/6, 6/7 (6/8) e 6/1 em 4h16min de partida.

Monteiro ocupa a 131ª posição no ranking e entrou direto na chave principal de Roland Garros, mas vive um mau momento e amargou a sexta derrota consecutiva. Sua última vitória aconteceu no qualificatório do Masters 1000 de Madri.

Neste domingo, Monteiro teve os serviços quebrados nos sets iniciais, não conseguiu se recuperar e viu o rival abrir 2 a 0. Na terceira parcial, o brasileiro passou a alongar mais os pontos e conseguiu pressionar o checo. Após conseguir quebrar o saque de Kopriva pela primeira vez, Monteiro fechou por 6/4.

No quarto set, o brasileiro foi inconstante. Abriu 4 a 2, permitiu a virada para 5 a 4, quando salvou o primeiro match point, e levou a decisão para o tie break. Kopriva desperdiçou outras duas chances de selar a vitória antes de ver o brasileiro empatar a partida.

Monteiro, porém, não conseguiu manter a intensidade e perdeu o primeiro serviço no quinto set. Logo depois pediu atendimento do fisioterapeuta e não conseguiu impedir a vitória do rival.

Kopriva comemora vitória em Paris. JULIEN DE ROSA / AFP

Em toda a partida, o tcheco anotou 43 winners (bolas vencedoras) contra 38 do brasileiro, que cometeu 78 erros não forçados contra 52 do europeu.