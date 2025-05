Tenistas gaúchos são eliminados na estreia do ATP de Genebra

Os tenistas gaúchos Rafael Matos , 35º colocado no ranking mundial de duplas, e Orlando Luz , 63º, foram eliminados em suas estreias no ATP 250 de Genebra , na Suíça.

Matos, que forma parceria com o mineiro Marcelo Melo, 45º do mundo, caiu diante da parceria do argentino Guido Andreozzi e do francês Théo Arribagé, que marcaram 6/4 e 6/3 e superaram os cabeças de chave número 4.