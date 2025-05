Tenistas brasileiras conquistam vaga na final do Sul-Americano de 14 anos e se classificam para o Mundial

O capitão Ivan Cressoni e as jogadoras Gabriela Bettoni, Eduarda Gomes e Flávia Cherobim. Federação Equatoriana de Tênis / Divulgação

A equipe feminina do Brasil está na final do Campeonato Sul-Americano de Tênis até 14 anos, disputado em Salinas, no Equador. Invictas na fase de grupos, as brasileiras venceram um confronto extremamente equilibrado contra a Bolívia por 3 a 0 nesta sexta-feira (16), garantindo vaga no Campeonato Mundial da categoria, que será disputado em Prostejov, na República Tcheca. A final acontece neste sábado (17), às 12h (de Brasília), diante da Colômbia.

O duelo contra a Bolívia foi marcado por jogos longos e muita superação. No primeiro confronto, Flávia Cherobim saiu atrás no placar, mas teve grande poder de reação para vencer Fernanda Vargas em 3h25min de partida, parciais de 1/6, 6/4 e 7/6 (7/1).

Na sequência, Eduarda Gomes também enfrentou uma adversária dura e venceu Maria Laura Sejas, por 7/6 e 7/5, após 2h15min de jogo. Nas duplas, Gabriela Bettoni e Eduarda Gomes fecharam o confronto com mais uma vitória apertada diante de Catalina Gonzalez Barrientos e Fernanda Vargas, por 6/3 e 7/6.

Meninos disputam o 3º lugar e seguem na briga por vaga no Mundial

O capitão Jean Linke e os jogadores Henrique Custódio, Miguel Ferraz e Pedro Nastrini. CBT / Divulgação

Já a equipe masculina do Brasil entrou em quadra nesta sexta, para um confronto direto com o Peru, valendo a liderança do grupo e a vaga na grande final do Sul-Americano. Ambos os times estavam invictos na competição, mas os peruanos levaram a melhor e venceram por 2 a 1.

Com o resultado, o Brasil disputa neste sábado, a partir das 12h (de Brasília), o terceiro lugar contra a Bolívia, confronto que também vale a última vaga do continente para o Mundial.

Diante do Peru, o primeiro jogo de simples foi disputado entre Pedro Nastrini e Min Gook Cho, com vitória do peruano, por duplo 6/4.