Teddy Riner anuncia que não vai disputar Mundial de judô de 2025

O francês Teddy Riner , tricampeão olímpico nos Jogos de Paris-2024 , anunciou nesta quinta-feira (15) que não vai participar o próximo Campeonato Mundial de judô , que será disputado em Budapeste de 13 a 20 de junho, por não estar totalmente recuperado de uma cirurgia no cotovelo.

— Nunca é fácil desistir de uma grande competição, mas foi uma decisão ponderada, tomada com a minha equipe. Trabalhamos duro todos os dias para voltar mais fortes —declarou o judoca, 11 vezes campeão mundial.

Desde as duas medalhas de ouro em Paris (peso pesado e por equipes), o francês de 36 anos não participou de competições individuais. De lá para cá, disputou um combate durante a Liga dos Campeões, que seu clube, o Paris Saint-Germain, venceu no final do ano.