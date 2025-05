Técnico do Betis elogia recuperação de Antony antes da final da Liga Conferência

Um dia antes da final da Liga Conferência contra o Chelsea, o técnico do Betis, o chileno Manuel Pellegrini, elogiou o atacante brasileiro Antony, que vive grande fase no clube espanhol e foi convocado por Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias.

O treinador rechaçou o favoritismo do time londrino: "Jogando de igual para igual, acho que temos as mesmas chances que eles de vencer. Não podemos cometer nenhum erro por excesso de motivação. O mais fácil para mim seria dizer que o Chelsea é favorito, mas não acredito nisso".

O brasileiro marcou apenas um gol com a camisa do United nesta temporada, antes de sua saída para o Betis.

Por sua vez, Pellegrini admitiu que no início da competição previu que encontraria na final o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, que foi seu jogador no Málaga e, anos mais tarde, assistente no West Ham.