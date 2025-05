Swiatek não dá chances para Raducanu e avança para a terceira rodada de Roland Garros

A atual campeã de Roland Garros segue viva na disputa. Nesta quarta-feira (28), a polonesa, tetracampeã do Grand Slam francês, venceu a britânica Emma Raducanu por 2 sets a 0 , parciais 6/1 e 6/2, em 1h19min de partida.

O jogo disputado na quadra Philippe-Chatrier, a principal do torneio, foi tranquilo para Swiatek, que dominou em winners, com 32 a 8, sendo 21 somente no segundo set.