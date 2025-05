Swiatek, atual campeã, é atropelada por Gauff na semifinal do WTA 1000 de Madri

A tenista polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, foi eliminada nas semifinais do torneio WTA 1000 em Madri, onde é a atual campeã, após sofrer uma dura derrota para a americana Coco Gauff (número 4) por 6-1 e 6-1, nesta quinta-feira (1º).

Num sinal de frustração, Swiatek bateu furiosamente uma bola no chão com sua raquete após outro erro no final do primeiro set.