Suárez e Messi viram donos de clube que disputará quarta divisão uruguaia

Suárez e Messi atualmente defendem o Inter Miami juntos.

O clube fundado por Luis Suárez no Uruguai acabou de ganhar um apoio de peso. A partir desta terça-feira (27), o Deportivo LS se torna Deportivo LSM — a última letra em homenagem à Lionel Messi, que passa a comandar a empreitada ao lado do uruguaio.

Ex-companheiros de Barcelona e atualmente atuando juntos no Inter Miami, nos Estados Unidos, Suárez e Messi são amigos também fora dos gramados.

— Tivemos vidas muito similares desde pequenos, compartilhamos muitas experiências na elite do futebol — relembrou Suárez, antes de introduzir Messi. — Este projeto é o lugar perfeito para seguirmos compartilhando nossa visão de futebol.

O camisa 10 argentino também falou no anúncio, destacando a amizade entre ele e Luisito.

— Antes de mais nada, queria agradecer ao Luis por me dar essa oportunidade e por me convidar para me unir a ele e compartilhar esse projeto. Poder ser parte disso junto a ti é um orgulho para mim. Espero aportar todo que posso para o projeto seguir crescendo.

Suárez também anunciou que o clube passará a participar de competições organizadas pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF). O Deportivo LSM já compete a nível de formação no feminino. Segundo jornais uruguaios, o time disputará a D, quarta divisão do futebol nacional. O torneio é organizado pela AUF, mas ainda é considerado amador. Os torneios a nível profissional no país vizinho começam apenas na B.

— É um passo adiante para mim e para a minha família em um projeto que creemos muito. O Deportivo LSM formará parte da estrutura juvenil e profissional da AUF — disse Suárez no vídeo.