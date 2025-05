Sporting vence Vitória de Guimarães (2-0) e é bicampeão português

O Sporting conquistou o seu 21º título da liga portuguesa ao derrotar, neste sábado (17), em casa, o Vitória de Guimarães (2-0), em jogo da 34ª e última rodada.

O Benfica, seu grande rival na capital, não conseguiu ir além do empate em 1 a 1 na visita ao Braga e terminou o campeonato em segundo lugar, a dois pontos do vizinho.

Campeão também da temporada passada, o Sporting não conquistava o bicampeonato português desde 1954, há 71 anos.

Os dois clubes centenários da capital portuguesa voltam a se encontrar no domingo, dia 25 de maio, na final da Taça de Portugal.

Empatados em pontos na corrida até a última rodada, os dois times vinham de um empate em 1 a 1 em uma 'final' do campeonato português no último fim de semana, no estádio do Benfica.

Um resultado que deixou o Sporting em vantagem, já que havia vencido por 1 a 0 no primeiro turno.

Com 82 pontos em 34 jogos, dono do melhor ataque e da melhor defesa do campeonato, o Sporting ocupa a única vaga direta para a Liga dos Campeões, enquanto o Benfica (80 pontos) vai precisar jogar a fase de classificação.

No plano individual, esta temporada ficará marcada pela exibição de destaque do atacante do Sporting, Viktor Gyokeres, que soma 39 gols no campeonato, num total de 50 em todas as competições.

Na parte inferior da tabela, Boavista e Farense se despedem da elite do futebol português. Tondela e Alverca ocuparão seus lugares.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Português:

- Sexta-feira:

FC Famalicão - Casa Pia 2 - 1

Rio Ave - Gil Vicente 1 - 1

- Sábado:

Farense - Santa Clara 1 - 2

Arouca - Boavista 4 - 1

AVS - Moreirense 0 - 3

Estoril - Estrela da Amadora 4 - 0

Porto - Nacional 3 - 0

Braga - Benfica 1 - 1

Sporting - Vitoria de Guimarães 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Sporting 82 34 25 7 2 88 27 61

2. Benfica 80 34 25 5 4 84 28 56

3. Porto 71 34 22 5 7 65 30 35

4. Braga 66 34 19 9 6 55 30 25

5. Santa Clara 57 34 17 6 11 36 32 4

6. Vitoria de Guimarães 54 34 14 12 8 47 37 10

7. FC Famalicão 47 34 12 11 11 44 39 5

8. Estoril 46 34 12 10 12 48 53 -5

9. Casa Pia 45 34 12 9 13 39 44 -5

10. Moreirense 40 34 10 10 14 42 50 -8

11. Rio Ave 38 34 9 11 14 39 55 -16

12. Arouca 38 34 9 11 14 35 49 -14

13. Gil Vicente 34 34 8 10 16 34 47 -13

14. Nacional 34 34 9 7 18 32 50 -18

15. Estrela da Amadora 29 34 7 8 19 24 50 -26

16. AVS 27 34 5 12 17 25 60 -35

17. Farense 27 34 6 9 19 25 46 -21

18. Boavista 24 34 6 6 22 24 59 -35

./bds/tsc/iga/pm/aam