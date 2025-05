Sporting vence Benfica e é campeão da Taça de Portugal

Jogadores do Sporting comemoram título. CARLOS COSTA / AFP

O Sporting de Lisboa venceu o Benfica por 3 a 1 neste domingo (25) e foi campeão da Taça de Portugal, terminando a temporada com dois títulos nacionais, já que também foi o campeão português.

A vitória veio em uma virada impressionante, já que o Sporting conseguiu forçar a prorrogação nos acréscimos do segundo tempo, com um gol do artilheiro sueco Viktor Gyökeres, aos 56 minutos, depois que o Benfica abriu o placar com Orkun Kökçü logo aos dois da etapa final.

Embalado pelo empate quase no apagar das luzes, o Sporting foi superior na prorrogação e sacramentou o título marcando com Conrad Harder, aos nove do primeiro e Francisco Trincão, aos 26 do segundo tempo.

A conquista da Taça de Portugal fecha com chave de ouro uma grande temporada do Sporting, apesar da saída do técnico Rúben Amorim em novembro, quando foi contratado pelo Manchester United.

Amorim não conseguiu engrenar nos 'Red Devils', que terminaram a temporada sem títulos e apenas na 15ª colocação no Campeonato Inglês.

Seu sucessor no Sporting, Rui Borges, levou o time de Lisboa ao português e à 18ª conquista na Taça de Portugal, cujos maiores vencedores são Benfica (26 títulos) e Porto (20).