"Somos competitivos em pistas de alta velocidade" diz Verstappen sobre o GP de Mônaco

A vitória no GP da Emília-Romagna no domingo (18) e o fato de já ter vencido outras duas vezes em Mônaco, onde ocorre a etapa deste final de semana da Fórmula 1, parecem não motivar o tetracampeão Max Verstappen , que se mostra pessimista com o rendimento dos carros da Red Bull em corridas de menor velocidade como será em Montecarlo.

— Sou um pouco mais reservado e não tenho ideia de onde estamos (para a corrida). Quem me dera saber, mas não fazemos isso de propósito, juro, disse. — Aprendemos muito em Ímola e foi uma lição muito útil. Definitivamente me deu mais confiança para acelerar e trabalhamos muito em simulador para esse GP, revelou.

Grid de largada pode ser chave para vitória

Com três poles na temporada, Verstappen admite, que um desempenho bom na definição do grid, no sábado (24), pode ser decisivo para o resultado do GP de Mônaco, que definiu como "insano".