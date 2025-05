Sinner vence Paul e vai enfrentar Alcaraz na final do Masters 1000 de Roma

O tenista italiano Jannik Sinner se classificou para a final do Masters 1000 de Roma, onde vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (N.3), ao derrotar o americano Tommy Paul (N.12) nesta sexta-feira (16).

O número 1 do mundo fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-0 e 6-3, em uma hora e 43 minutos, e conseguiu uma 26ª vitória consecutiva, a melhore sequência de sua carreira.

Sinner, de 23 anos, é o primeiro italiano a chegar à final do torneio em Roma desde Adriano Panatta, em 1978.

Se vencer Alcaraz, que mais cedo bateu outro italiano, Lorenzo Musetti (N.9), Sinner será o primeiro tenista do país a levantar o troféu no Foro Itálico desde o próprio Panatta em 1976.

Sua última derrota aconteceu em 1º de outubro de 2024, quando caiu na final do ATP 500 de Pequim para Alcaraz por 2 sets a 1, parciais de 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/3).

Desde então, Sinner foi campeão do Masters 1000 de Xangai, do ATP Finals, da Copa Davis pela Itália e, em janeiro, do Aberto da Austrália, pelo segundo ano consecutivo.