Sinner vence Gasquet, que encerra carreira com eliminação em Roland Garros

Sinner (E) com Gasquet (D) na homenagem ao francês.

O italiano Jannik Sinner , número 1 do mundo, derrotou nesta quinta-feira (29) o veterano francês Richard Gasquet , que com a eliminação na segunda rodada de Roland Garros encerra sua carreira como tenista .

Sinner, de 23 anos, superou o adversário 13 anos mais velho, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/0, 6/4, em uma hora e 57 minutos, e vai enfrentar na próxima fase o tcheco Jiri Lehecka (34º), que venceu o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina (26º) por 3 a 1 (6/3, 3/6, 6/1 e 6/2).

Gasquet, que conquistou 16 títulos no circuito da ATP e foi o número 7 do ranking em julho de 2007, chegou a três semifinais de Grand Slam (Wimbledon 2007 e 2015 e US Open 2013), participou pela 22ª vez da chave principal de Roland Garros e pela 74ª em um Major.