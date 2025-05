Sinner leva susto, mas vira contra Paul e vai decidir Masters de Roma contra Alcaraz

Sinner festeja vitória. TIZIANA FABI / AFP

A decisão do Masters 1000 de Roma, no domingo (18), às 12h (de Brasília) irá reunir os dois principais jogadores do circuito e apontados como os sucessores da dinastia do Big 3 (Federer-Nadal-Djokovic). Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, atual terceiro colocado e que será o número 2 a partir da próxima segunda-feira (20) irão se enfrentar em busca de um título inédito em suas carreiras.

Nesta sexta-feira (16), Alcaraz eliminou o local Lorenzo Musetti em sets diretos e depois assistiu Sinner perder seu primeiro set no torneio. Em apenas 32 minutos, o estadunidense Tommy Paul aplicou um sonoro 6/1, com duas quebras de saque, vencendo 26 contra 14 pontos do italiano.

Mas Jannik Sinner, que voltou a jogar em Roma, após cumprir três meses de suspensão por doping, mostrou porque segue na liderança do ranking e simplesmente atropelou o adversário no segundo set, vencendo por impiedosos 6/0, em meia hora de jogo.

Abatido pelo 'pneu' sofrido na parcial anterior, Paul viu Sinner abrir 3-0, com mais uma quebra no começo do terceiro set. O número 12 do mundo se recuperou e depois de lutar para confirmar o saque em 1-3, devolveu a quebra em 2-3, logo após o italiano mostrar um desconforto na perna esquerda.

Paul fez ótimo primeiro set, mas depois cedeu a virada. ANDREAS SOLARO / AFP

Mas, apesar das dores, Jannik Sinner conseguiu mais um break em 4-2 e mesmo que tenha perdido dois match points no oitavo game, confirmou o saque logo depois e fechou em 6/3, garantindo presença na 25ª final da carreira, a segunda do ano, e chegando à 26ª vitória consecutiva no circuito.