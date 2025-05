Sinner atropela Ruud e vai à semifinal do Masters 1000 de Roma

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu com autoridade o norueguês Casper Ruud (N.7) nesta quinta-feira (17) e se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Roma

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em pouco mais de uma hora, contra um adversário especialista no saibro e que vinha do título no Masters 1000 de Madri.

Na sexta-feira, Sinner vai enfrentar por uma vaga na final o americano Tommy Paul (N.12), que mais cedo derrotou o polonês Hubert Hurkacz (N.31).

A outra semifinal será entre o espanhol Carlos Alcaraz (N.3) e outro italiano, Lorenzo Musetti (9º).

É a primeira vez desde o início da Era Aberta do tênis (1968) que dois italianos chegam às 'semis' em Roma.

Sinner, de 23 anos, já garantiu seu melhor resultado no torneio. O número 1 do mundo tem 19 títulos na carreira, mas apenas um no saibro (ATP 250 de Umago, em 2022) e apenas um na Itália (ATP Finals de 2024).