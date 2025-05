Simpatia, presentes e biscoito Globo: como foi a experiência de Carlo Ancelotti no Engenhão

Carlo Ancelotti em cabine do Estádio Nilton Santos. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O Estádio Nilton Santos foi o palco do primeiro jogo que Carlo Ancelotti acompanhou no Brasil desde sua chegada para assumir a Seleção Brasileira. O italiano assistiu em uma cabine do Engenhão a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a Universidad de Chile pela Libertadores.

O italiano chegou ao local meia hora antes da partida, depois de mais de uma hora no trânsito do Rio, conforme o portal O Globo. No caminho, de acordo com membros da comitiva da CBF, Ancelotti esteve bem humorado e citou diversos jogadores históricos do futebol brasileiro que também são ídolos do Botafogo.

No caminho, segundo membros da comitiva da CBF, Ancelotti esteve bem humorado e citou diversos jogadores históricos do futebol brasileiro que também são ídolos do Botafogo.

Assim que chegou ao palco do jogo, se mostrou simpático e cumprimentou a todos. Ele e seus auxiliares receberam do CEO do clube carioca, Thairo Arruda, camisas personalizadas do alvinegro. Na cabine, entre os petiscos disponíveis havia biscoito Globo, refrigerantes e água, segundo o portal.

Durante o jogo, Ancelotti não esboçou muitas reações, nem mesmo com a expulsão de Jair e o gol de Igor Jesus. O treinador não falou muito sobre as características dos times ou jogadores em específico. Os comentários ficaram restritos ao auxiliar principal, Paul Clement, e também a Rodrigo Caetano, diretor da CBF.