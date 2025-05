Siakam anota 39 pontos e Pacers abrem 2 a 0 sobre os Knicks nas finais da Conferência Leste

Com grande atuação de Pascal Siakam, o Indiana Pacers derrotou o New York Knicks por 114 a 109, na noite de sexta-feira, em pleno Madison Square Garden, em Nova York, e abriu uma vantagem de 2 a 0 na série melhor de sete jogos nas finais da Conferência Leste da NBA. Foi a sexta vitória consecutiva longe de casa desde o revés para o Milwaukee Bucks ainda no jogo 3 da primeira rodada dos playoffs.

O ala-pivô camaronês marcou 39 pontos, o recorde da carreira nos playoffs, após acertar 15 de 23 arremessos de quadra - seus companheiros de equipe fizeram, no máximo, cinco cestas. Tyrese Haliburton contribuiu com um "double-double", com 14 pontos, 11 assistências e oito rebotes para os Pacers, enquanto Myles Turner marcou 16 pontos.

"Foi um jogo especial", disse o técnico do Indiana Pacers, Rick Carlisle. "No primeiro tempo, ele (Siakam) foi o cara que nos impulsionou e nos ajudou a superar alguns momentos difíceis", elogiou.

A partida se manteve equilibrada até o término do terceiro período e chegou a empatar em 81 pontos para cada lado, mas os Pacers deslancharam no início da última parcial e, com 13 pontos a 4, abriram uma diferença de 94 a 85 a 9 minutos do fim, administrando a vantagem sobre os Knicks até o cronômetro zerar.

A franquia da casa reagiu na reta final e marcou nove pontos seguidos, ficando atrás por 110 a 109 a 14 segundos do fim, mas Aaron Nesmith converteu dois lances livres e novamente deixou os visitantes em vantagem. Nem mesmo os 36 pontos e 11 assistências de Jalen Brunson foram suficientes para impedir a derrota dos Knicks. O técnico Tom Thibodeau abriu mão de Karl-Anthony Towns para reforçar a defesa com Mitchell Robinson, que pegou nove rebotes. Towns jogou 28 minutos e contribuiu com 20 pontos, mesma pontuação de Mikal Bridges.

Com o revés, os Knicks precisarão desafiar um retrospecto desfavorável para vencer a conferência e alcançar as finais da NBA. Afinal, nenhum time perdeu os dois primeiros jogos em casa e voltou a vencer a série decisiva de conferência.