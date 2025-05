Seleção brasileira feminina de basquete perde amistoso nos EUA

MATTHEW HOLSTFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Com um grupo composto por jovens atletas, em sua maioria, a seleção brasileira feminina de basquete deu início ao ciclo olímpico Los Angeles 2028 . Nos Estados Unidos, a equipe realizou o Tour Brasil na WNBA .

Nova treinadora da equipe, a estadunidense Pokey Chatman não pode comandar o time por conta do regulamento da WNBA. A técnica possui contrato com a liga daquele país e dessa forma o time foi dirigido por Bruno Guidorizzi, do Corinthians, e assistente técnico da seleção.