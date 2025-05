Segunda Divisão do Gauchão: uma história de mais de 70 anos e com muitos nomes

Sá Viana foi o primeiro campeão, em 1952. Sá Viana / Divulgação

Já são 73 anos de história da Segunda Divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Ao longo de mais de sete décadas, a competição passou por diversas mudanças — não só de fórmulas e quantidade de participantes, mas também de nomes oficiais.

O nome oficial, atualmente, é Série A-2. Apesar disso, pelo Interior, o nome Divisão de Acesso continua muito forte e usual, o que motiva GZH a usar esta denominação com mais frequência. Além disso, "Segundona" é um termo popular que identifica a competição entre torcedores. Abaixo, o histórico de nomes oficiais:

Segunda Divisão: 1952 a 1960 / 1975 a 1994 / 2000 a 2011

1952 a 1960 / 1975 a 1994 / 2000 a 2011 Divisão de Acesso: 1961 a 1964 / 2012 a 2019

1961 a 1964 / 2012 a 2019 Primeira Divisão: 1965, 1966 e 1970

1965, 1966 e 1970 Divisão de Ascenso: 1967 a 1969

1967 a 1969 Série B: 1995 a 1999

1995 a 1999 Série A-2: 2021 até hoje

*A competição não foi realizada entre 1971 e 1974. E também em 2020.

A história através dos nomes

Segunda Divisão

Esse foi o nome de batismo da competição criada em 1952 para clubes recém-profissionalizados e que previamente não disputavam as competições regionais que levavam ao Gauchão (fórmula realizada de 1919 a 1960). Mas havia uma grande diferença em relação ao momento atual: não havia acesso ao Gauchão.

O Sá Viana, de Uruguaiana, foi o primeiro campeão da história, derrotando o Santa Cruz na final. Quinze clubes estiveram na disputa — dos quais apenas seis ainda participam de competições profissionais da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). São eles:

Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul

Ypiranga, de Erechim

Aimoré, de São Leopoldo

Esportivo, de Bento Gonçalves

Lajeadense, de Lajeado

Guarani, de Venâncio Aires

Foram extintos ou não disputam mais competições adultas profissionais:

Nacional, de Cruz Alta

Glória, de Carazinho

Palmeirense, de Palmeira das Missões

Pedro Osório, de Tupanciretã

Gaúcho, de Ijuí

Estrela, de Estrela

Sá Viana, de Uruguaiana

Montenegro, de Montenegro

Um dos 15 participantes da primeira edição, o 14 de Julho, de Passo Fundo, já não existe mais com o antigo nome. Ainda nos anos 1980, o 14 se uniu ao Gaúcho e foi fundado o Esporte Clube Passo Fundo, que inclusive vai jogar a Série A-2 de 2025.

No entanto, anos depois, o Gaúcho saiu da fusão, voltando a disputar as competições isoladamente. E o Passo Fundo, com o pessoal do 14, manteve o nome a parceria até os dias atuais.

Divisão de Acesso

Quando a Federação Gaúcha de Futebol cria o Estadual unificado, a partir de 1961, o torneio chamado de "Segunda Divisão" muda o nome para Divisão de Acesso. Mas, nos primeiros anos, o campeão do torneio tinha que fazer jogo eliminatório contra o pior do Gauchão para ver se subia. O Brasil de Pelotas foi o primeiro a subir neste formato.

Time do Brasil-Pel em 1962. Brasil-Pel / Divulgação

Esta denominação funcionou entre 1961 e 1964 e, 50 anos depois, entre 2012 e 2020.

Primeira Divisão

Em três oportunidades, a Federação "promoveu" a Segundona à Primeira Divisão. Foi nos anos de 1965, 1966 e 1970. Isto porque o Gauchão passou a ser conhecido como Divisão Especial. Rio-Grandense, de Rio Grande, Gaúcho, de Passo Fundo, e São Paulo, também de Rio Grande, foram campeões nestas edições.

Divisão de Ascenso

Nome parecido ao já explicado anteriormente, mas não igual. Por três temporadas, no final dos anos 1960, a federação incluiu um "n" e mudou um "s" de lugar na palavra "acesso".

Os campeonatos eram divididos em "duas zonas" e os campeões destas regiões subiam, sem fazer um confronto pelo título geral do "Ascenso".

Nesta época, Ypiranga, de Erechim, São Paulo, de Rio Grande, Inter, de Santa Maria, 14 de Julho, de Passo Fundo, Esportivo, de Bento Gonçalves, e Guarany, de Bagé, conseguiram se dar bem.

Série B

Esta foi polêmica. Por cinco temporadas, entre 1995 e 1999, a FGF criou uma Série B que se jogava paralelamente ao Gauchão, que era também chamada de Série A. E os dois melhores da "B" já entravam na fase final da divisão superior no mesmo ano.

Atlético, de Carazinho, e Esportivo, de Bento Gonçalves, foram os primeiros a se dar bem nesta fórmula e subiram de divisão no Gauchão sem, de fato, disputarem o título da "Segundona".

Série A-2

O nome atual do campeonato passou a existir em 2021. Seguindo o modelo da Federação Paulista de Futebol (FPF), que já usa o termo há bastante tempo, a Federação Gaúcha quis tratar a "Segundona" como uma extensão da elite do futebol no Rio Grande do Sul.

Monsoon é o atual campeão da Série A-2. Wesley Santos / Monsson/Divulgação

Mas apesar da letra "A" no nome, o número "2" deixa bem claro qual o nível que os clubes que dela participam, se encontram no cenário do Gauchão.

