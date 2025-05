São Paulo vai receber jogo do Chargers em 2025; Dublin, Madri e Berlim estreiam como sedes

No dia 5 de setembro, na semana de abertura da temporada, o LA Chargers vai enfrentar um adversário ainda a ser definido na capital paulista, na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

A maioria das partidas do calendário internacional será disputada em solo europeu com Dublin (Irlanda), Madri (Espanha) e Berlim (Alemanha) sediando jogos da temporada regular pela primeira vez.

Até agora, o Minnesota Vikings é o único time com uma rodada dupla fora de casa: eles enfrentarão o Pittsburgh Steelers no Croke Park, em Dublin, no dia 28 de setembro, e o Cleveland Browns uma semana depois, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.