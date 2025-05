São Luiz vence Brasil de Pelotas e conquista segunda vitória na Série D do Brasileirão

No duelo gaúcho válido pelo Grupo 8 do Brasileirão Série D, o São Luiz levou a melhor sobre o Brasil de Pelotas.

Em Ijuí, a equipe da casa construiu a vitória por 1 a 0, com gol do centroavante Da Silva, revelado pelo Grêmio e ex-atacante do Xavante, aos 31 minutos do primeiro tempo.