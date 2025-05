São José sofre gol nos acréscimos e empata com Barra-SC na Série D

A equipe gaúcha vencia a partida e, com o resultado parcial, assumiria a liderança do Grupo H. O atacante Giovane Gomez marcou o gol do Zequinha aos 11 minutos do segundo tempo. No entanto, o gol sofrido nos momentos finais impediu que o time voltasse ao Rio Grande do Sul com os três pontos e a primeira colocação da chave. Cleo Silva foi o autor do gol catarinense.