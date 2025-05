São José mobiliza torcida para estreia do novo gramado contra o São Luiz; zagueiro elogia condições do campo

Pedra, defensor do São José, sentiu diferença visual e de jogo no novo campo do Passo D'Areia. São José / Divulgação

Depois de dois meses de trabalho, o São José estreia o novo gramado do Passo D'Areia às 16h deste domingo (18), contra o São Luiz, pela quinta rodada da Série D. Para isso, o Zeca prepara uma grande festa, com promoção de ingressos aos seus torcedores: quem estiver com a camisa do clube paga meia entrada.

A grama sintética será mantida no estádio, mas agora com uma nova tecnologia, que visa mais maciez e naturalidade ao campo e promete ser idêntica a do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, usado pelo Botafogo.

Zagueiro do São José, Pedra aprovou a qualidade do novo gramado:

— As primeiras impressões do gramado são as melhores possíveis, nota-se a diferença visual, todo uniforme, verdinho. Dá pra sentir a diferença nos primeiros toques na bola, na dinâmica de jogo. A expectativa é que o gramado contribua para nosso estilo de jogo. O São José sempre foi muito forte em casa e a gente quer continuar com essa marca.

Estreia do novo gramado do Passo D'Areia

Quando: domingo (18), às 16h, na partida entre São José e São Luiz;

domingo (18), às 16h, na partida entre São José e São Luiz; Como acessar: os ingressos podem ser adquiridos aqui ou na bilheteria do Passo D'Areia a partir das 15h de domingo;

os ingressos podem ser adquiridos ou na bilheteria do Passo D'Areia a partir das 15h de domingo; Valores: ambas as torcidas pagam R$ 40. Quem estiver com a camisa do clube paga meia entrada, assim como idosos, estudantes, doadores de sangue (com carteira atualizada) e PCD's.

Por que a troca?

O São José já vinha se movimentando para realizar a troca desde 2024, visto que o certificado Fifa do antigo gramado tinha validade até fevereiro deste ano. O fato, entretanto, não impediu o Zeca de atuar em casa nos jogos do Gauchão, já que só é exigido em competições internacionais.

Ao ser questionado se as frequentes reclamações de outros clubes pesou na decisão de aprimorar a tecnologia do gramado, o gerente de futebol do São José, Kevin Krieger, respondeu:

— O que menos tinha (de reclamação) era de atletas, mais era de comissão técnica e dirigentes, quando vinham jogar aqui e perdiam. Quando não perdiam não reclamavam, essa que é uma realidade. Mas a gente também tem que entender que o gramado já estava no final da sua vida útil para o desempenho técnico e futebolístico.