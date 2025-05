São José goleia São Luiz, e Brasil de Pelotas empata com Guarany de Bagé pela Série D do Brasileirão

Em Porto Alegre, no Passo D'Areia, o São José goleou o São Luiz de Ijuí por 3 a 0. Os gols foram anotados por Marcão, Renê e Giovane Gomes, todos no primeiro tempo. A partida marcou também a estreia do novo gramado sintético do estádio .

O São José está na terceira colocação com oito pontos. Já o São Luiz é o sexto, com seis pontos.

Sem gols em Pelotas

Na outra disputa do dia, Brasil de Pelotas e Guarany de Bagé empataram sem gols, no Bento Freitas. O Brasil é o lanterna do grupo, com quatro pontos. O Guarany é o penúltimo, com cinco.