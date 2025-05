Sánchez e Vidal lideram lista de convocados do Chile para jogos contra Argentina e Bolívia

Com Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile tentará melhorar seu péssimo desempenho que o coloca praticamente fora da Copa do Mundo de 2026 nas partidas das Eliminatórias contra Argentina e Bolívia, de acordo com a lista oficial divulgada nesta sexta-feira (23).

No entanto, o atacante argentino naturalizado chileno Fernando Zampedri, que foi artilheiro do campeonato local pela Universidad Católica entre 2020 e 2024, não foi convocado.

A seleção chilena está na última colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com apenas 10 pontos, embora ainda possa se classificar matematicamente para a repescagem.

O Chile vai receber no dia 5 de junho a Argentina, primeira colocada e com a vaga já garantida no Mundial que será disputado no ano que vem na América do Norte.