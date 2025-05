Samir Xaud será candidato único na eleição da CBF 

Samir Xaud vai trocar Roraima pelo Rio de Janeiro para comandar a CBF, a partir de 26 de maio. FRF / Divulgação

O presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF), Samir Xaud, será o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O candidato encabeça a chapa única "Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização", registrada neste domingo (18) com o apoio de 25 federações e 10 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro masculino — entre eles o Grêmio e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O presidente da Federação Paulista (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, chegou a anunciar no sábado (17) que seria candidato à presidência da CBF. A Liga Forte União (LFU), que representa Inter, Juventude e outros 30 dos 40 times das Séries A e B, declarou apoio a Reinaldo.

Mas o amplo apoio das federações à chapa registrada por Xaud inviabiliza outras candidaturas. Isso porque, de acordo com as regras do processo eleitoral da entidade, é preciso do aval de pelo menos oito entidades estaduais para inscrever uma candidatura.

É por isso que, mesmo que o prazo para lançar nomes para a disputa se encerre na terça-feira (20), ninguém mais além de Xaud teria condições legais de se candidatar. Dessa forma, o eleito para comandar o futebol de Roraima já está confirmado no comando da CBF.

A Assembleia Geral Eleitoral da CBF está marcada para o dia 25 de maio, com primeira convocação às 10h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A comissão eleitoral permitiu a participação de forma remota, já que será um domingo de rodada do Brasileirão.

Quem é Samir Xaud

Natural de Boa Vista, capital de Roraima, Samir Xaud tem 41 anos e é médico infectologista com especialização em "saúde, bem-estar e esportes". É filho de Zeca Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol há mais de quatro décadas.

Em entrevista à CNN neste domingo, Xaud já falou como futuro presidente da CBF, cargo que deve assumir em 26 de maio. Ele também confirmou o contrato com o técnico Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira masculina, e antecipou que o italiano irá morar no Rio de Janeiro.

Em nota divulgada à imprensa (leia a íntegra no fim da matéria), a chapa encabeçada por Xaud afirma que terá "o compromisso de transformar a administração do futebol brasileiro por meio da transparência, da inclusão e da modernização da gestão". A promessa é de ampliar investimentos no desenvolvimento do futebol e aprimorar a utilização dos recursos da CBF.

"Trabalharemos para enfrentar os principais desafios estruturais do futebol brasileiro, como o calendário, a profissionalização da arbitragem, a melhoria dos gramados, a segurança nos estádios e o fortalecimento das ligas", diz trecho do texto.

Composição da chapa

A chapa que será eleita para comandar a CBF terá oito nomes como vice-presidentes. Destes, seis comandam entidades estaduais atualmente:

Flavio Zveiter , ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) Michelle Ramalho , presidente da Federação Paraibana de Futebol

, presidente da Federação Paraibana de Futebol José Vanildo , presidente da Federação do Rio Grande do Norte

, presidente da Federação do Rio Grande do Norte Ricardo Paul , presidente da Federação do Pará

, presidente da Federação do Pará Ednailson Rozenha , presidente da Federação do Amazonas

, presidente da Federação do Amazonas Rubens Angelloti , presidente da Federação de Santa Catarina

, presidente da Federação de Santa Catarina Fernando Sarney , ex-vice e presidente e atual interino

, ex-vice e presidente e atual interino Gustavo Dias Henrique, presidente da Federação do Distrito Federal

Gustavo Dias Henrique é um nome ligado a Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e sócio do IDP, parceiro milionário da CBF Academy. Foi Gilmar quem concedeu liminar para que Ednaldo Rodrigues voltasse à presidência após o primeiro afastamento, entre o fim de 2023 e começo de 2024.

Dias Henrique, além de Ednailson Rozenha e Rubens Angelotti, já integravam a chapa de Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da CBF, que foi eleita em abril para o mandato que começaria em 2026 e iria até 2030. Agora, eles serão vices no quadriênio 2025-2029.

A novidade da chapa de Samir Xaud é Flávio Zveiter. Ele foi pré-candidato à presidência da CBF em 2024, no primeiro afastamento de Ednaldo Rodrigues, e atuou nos bastidores pela aceitação do nome de Xaud como candidato. Zveiter deve atuar como CEO da CBF.

Afastamento

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu uma determinação do STF para investigar a possibilidade de a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o coronel Nunes, ter sido falsificada no acordo que manteve Ednaldo Rodrigues no comando da CBF. Na última quinta-feira (15), o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro destituiu o então presidente da entidade máxima do futebol brasileiro.

Após o afastamento, Ednaldo Rodrigues entrou com pedido no STF para anulação da decisão do TJ-RJ, por meio da diretoria da própria CBF. Ao mesmo tempo, a entidade convocou a eleição, que também foi alvo de um novo pedido para paralisação feito por Ednaldo na Suprema Corte.

Nota da chapa Futebol para Todos

"A chapa Futebol para Todos – Transparência, Inclusão e Modernização nasce com o compromisso de transformar a administração do futebol brasileiro por meio da transparência, da inclusão e da modernização da gestão. Vamos ampliar os investimentos no desenvolvimento do futebol em todas as regiões do país, fortalecendo clubes, federações e o futebol de base.

Nosso objetivo é aprimorar a utilização dos recursos da CBF com responsabilidade e clareza, garantindo uma gestão mais eficiente, aberta ao diálogo e com foco em resultados concretos. Trabalharemos para enfrentar os principais desafios estruturais do futebol brasileiro, como o calendário, a profissionalização da arbitragem, a melhoria dos gramados, a segurança nos estádios e o fortalecimento das ligas.

Também olharemos com atenção para o futebol amador e para aqueles que muitas vezes ficam invisíveis no sistema. Vamos promover uma gestão que valorize o futebol feminino, combata qualquer tipo de discriminação e abrace a sustentabilidade.

Apresentamos uma chapa comprometida com a renovação e com a modernização da gestão do futebol brasileiro, com propostas concretas para tornar a CBF mais eficiente, transparente e alinhada aos desafios atuais.

O futebol brasileiro precisa de planejamento de longo prazo, decisões técnicas e escuta ativa. Acreditamos que ouvir clubes, federações, atletas, árbitros, comissões e torcedores é essencial para modernizar e democratizar a governança do nosso esporte.

As nossas seleções serão prioridade. Vamos garantir diretorias de seleção fortes e autônomas, com total liberdade para tomar decisões técnicas e formar um time preparado para os grandes desafios. Para a Seleção Principal Masculina, reafirmamos nosso compromisso com o técnico Carlo Ancelotti. Os termos já acordados serão integralmente mantidos, garantindo estabilidade e continuidade ao projeto esportivo da equipe. Estamos confiantes de que, com a preparação adequada, chegaremos à Copa do Mundo de 2026 prontos para conquistar o título e fazer o Brasil brilhar novamente no cenário mundial.