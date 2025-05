Salah volta a receber o prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês após sete anos

Artilheiro do Campeonato Inglês, com 28 gols marcados antes da rodada derradeira, e um dos destaques da conquista "folgada" do Liverpool, o egípcio Mohamed Salah foi eleito o jogador da temporada da competição.

Salah, que também venceu o troféu em 2017/18, tornou-se o quinto atleta a faturar o prêmio em mais de uma ocasião, a exemplo de Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic e Kevin De Bruyne. Na próxima temporada, o atacante poderá se tornar o primeiro a levar três vezes a taça, instituída na temporada 1994/95 - Juninho, em 1996/97, foi o único brasileiro a conquistá-lo, pelo Middlesbrough.

Para vencer o prêmio, Salah superou sete finalistas: os companheiros de Liverpool Virgil van Dijk e Ryan Gravenberch, além de Declan Rice (Arsenal), Alexander Isak (Newcastle), Morgan Gibbs-White e Chris Wood (Nottingham Forest) e Bryan Mbeumo (Brentford). Vencedores dos cinco últimos prêmios, os jogadores do Manchester City ficaram fora da lista final.

Aos 32 anos e com contrato renovado, o egípcio tem aproveitado uma temporada produtiva, na qual se tornou o terceiro maior artilheiro do Liverpool, com 244 gols, e o maior artilheiro estrangeiro do Inglês, com 185 gols, ultrapassando o argentino Sergio Agüero (184). No geral, Salah é o quinto principal goleador da competição, atrás de Shearer (260), Harry Kane (213), Wayne Rooney (208) e Cole (187).

De quebra, o atacante do Liverpool também poderá ganhar os prêmios Chuteira de Ouro e Jogador de Ouro, já que lidera a lista de artilharia e de assistências na atual temporada do Inglês, somando 46 participações em gols em 37 partidas. Alan Shearer e Andrew Cole atingiram a marca de 47, mas em 42 partidas.