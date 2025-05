Saiba quais são os próximos passos a serem dados pela CBF após Justiça afastar Ednaldo Rodrigues

Ednaldo Rodrigues foi afastado , mais uma vez , da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O despacho do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro nomeou o vice-presidente da entidade Fernando Sarney como interventor . Será ele o responsável por gerir novas eleições para formar nova diretoria " o mais rápido possível ", de acordo com a decisão.

Novas eleições

O estatuto da CBF determina que a convocação da Assembleia Geral deve ter seu edital publicado pelo menos três vezes em jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF, com antecedência mínima de oito dias em relação ao pleito. O prazo ser reduzido para cinco dias em caso de urgência.

A eleição definirá o presidente da CBF, seus oito vice-presidentes e membros do conselho fiscal. As chapas postulantes aos cargos devem ser inscritas até cinco dias antes da Assembleia Geral.

Ronaldo desistiu de candidatura

Em março, o ex-atacante Ronaldo abdicou de sua candidatura. "— No meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo", disse o texto em que anunciou a decisão.