Sabalenka vai lutar por seu 3º título em Madri na final contra Gauff

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo e bicampeã em Madri, vai jogar sua quarta final do WTA 1000 de Madri, após derrotar a ucraniana Elina Svitolina (nº 17) por 6-3 e 7-5 nesta quinta-feira (1º).

A tenista de Minsk, de 26 anos, vai lutar pelo título no sábado, na Caja Mágica contra a americana Coco Gauff (nº 4), que atropelou a polonesa Iga Swiatek, número dois do ranking, com parciais de 6-1 e 6-1.