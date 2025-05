Paolini e Zheng confirmam favoritismo em Roland Garros

Nada de surpresas entre as principais favoritas ao título em Roland Garros no complemento dos jogos desta quarta-feira. Após as vitórias da bielorrussa Aryna Sabalenka e da polonesa Iga Swiatek, atual campeã, foi a vez da vice, a italiana Jasmine Paolini, e da atual campeã olímpica, a chinesa Zheng Qinwen ganharem com facilidade.