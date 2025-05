Sabalenka dá novo passo atrás do inédito título de Roland Garros em dia de brilho das favoritas

Aryna Sabalenka faz temporada impressionante nas quadras e somou sua 37ª vitória em 2025 com mais um triunfo em dois sets - já são 32 no ano. Líder do ranking e na busca do inédito título em Roland Garros, a belarussa passou por Olga Danilovic, da Sérvia, em sexta-feira com brilho das principais cabeças de chave no Grand Slam francês.

Para se tornar a única tenista do circuito a avançar às oitavas de final no Aberto da Austrália e em Roland Garros nos últimos três anos, Sabalenka apostou tudo no forte saque e na agressividade. Com imposição deste o início, obteve cinco quebras de serviços para fechar com tranquilos 6/2 e 6/3.

A líder do ranking iniciou a partida em modo turbo e logo abriu 5 a 0 no primeiro set. A sérvia ainda devolveu uma das quebras e anotou dois pontos, Ants de perder a parcial por 6 a 2. O segundo set foi mais parelho. Sabalenka fez 3 a 1, mas permitiu a igualdade, antes de nova arrancada para o triunfo por 6 a 3.

Mesmo dominando a partida, com duração de 1h21, a belarussa elogiou o jogo de Olga Danilovic, atualmente 34 do mundo e, na visão de Sabalenka, futuramente entre as melhores, quem sabe até no Top 10.

"Bem, em termos de jogo, ela definitivamente tem tudo para estar no Top 20, no Top 10", avaliou Sabalenka. "O importante é se ela estará mentalmente preparada para lidar com toda a pressão e se estará pronta para permanecer lá e lutar", seguiu, definindo o jogo como complicado.

"Quero dizer, não importa o placar, mas foi uma partida difícil. Foi uma luta", frisou Sabalenka, que no domingo terá pela frente a 16ª favorita, a norte-americana Amanda Anisimova, algoz da dinamarquesa Clara Tauson com 7/6 (7/4 e 6/4.

SWIATEK E PAOLINI GANHAM SEM DIFICULDADES

Finalistas da edição passada de Roland Garros, a tricampeã Iga Swiatek e Jasmine Paolini confirmaram o favoritismo nesta sexta-feira e se garantiram nas oitavas de final com resultados imponentes.

Ex-número 1 do mundo, a polonesa encarou a romena Jaqueline Cristian e não teve dificuldades, ganhando por 6/2 e 7/5. No domingo, Swiatek fará um confronto de peso com a casaque Elena Rybakina, atualmente 12ª favorita após figurar no Top 5, que passou por Jelena Ostapenko, da Letônia, com duplo 6/2.

Já a italiana Paolini, quarta favorita em Paris, mostrou todo seu repertório para bater a ucraniana Yulia Starodubtseva por 6/4 e 6/1. Nas oitavas, ela pode ter outra ucraniana no caminho, já que Elina Svitolina (13ª cabeça de chave) entra como favorita diante da norte-americana Bernarda Pera, ainda nesta sexta.