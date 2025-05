Ruud vence Francisco Cerúndolo e vai à final do Masters 1000 de Madri

O norueguês Casper Ruud, número 15 no ranking da ATP, vai disputar a sua primeira final do Masters 1000 de Madri após vencer o argentino Francisco Cerúndolo (N.21) por 6-4 e 7-5 na primeira semifinal desta sexta-feira (2).

O escandinavo vai enfrentar no domingo o vencedor da outra semifinal, entre o britânico Jack Draper (N.6) e o italiano Lorenzo Musetti (N.11).

No segundo set, Cerúndolo fez frente a Ruud a ponto de ter três bolas para quebrar o saque do adversário. Mas cinco pontos consecutivos vencidos pelo norueguês colocaram o placar em 6 a 5 contra o argentino, que cedeu seu saque mais tarde.

"Senti algo em minha costela durante o aquecimento, bem no final, antes de sair e senti isso em quase todas as jogadas, especialmente no saque. Felizmente, fui atendido rapidamente", explicou ele, antes de enfatizar que tomará analgésicos. "Não é o ideal, mas em uma situação como essa é preciso fazer isso de vez em quando", completou.