Ronaldo critica eleição na CBF: "Palhaçada vai continuar"

Ronaldo diz não ver "luz no fim do túnel" para a situação do futebol brasileiro.

Interessado em concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) há alguns meses, Ronaldo teve um choque de realidade ao não receber o apoio necessário das federações que regem o futebol no país. Agora que o ex-presidente Ednaldo Rodrigues foi afastado do cargo pela Justiça do Rio, o lendário camisa 9 demonstrou toda sua indignação com o momento político que a CBF vive.