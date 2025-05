Ronaldinho atualmenbte joga pelas estrelas do Barcelona.

A notícia da chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira continua repercutindo no cenário do futebol mundial. Agora ganhou um endosso de peso: Ronaldinho Gaúcho .

O ícone do futebol brasileiro e mundial expressou sua satisfação com a decisão da CBF, destacando a experiência e o conhecimento mútuo com o treinador italiano.