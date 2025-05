Rodrygo perde último jogo de Ancelotti no Real Madrid e deve ser ausência na seleção brasileira

O atacante Rodrygo não foi relacionado para o duelo do Real Madrid contra a Real Sociedad, neste sábado, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O confronto marca a despedida do técnico Carlo Ancelotti do clube antes de assumir a seleção brasileira.

Desse modo, Rodrygo deve ser ausência na convocação da seleção brasileira na próxima segunda-feira. O treinador italiano anunciará a sua primeira lista no comando da equipe nacional brasileira.

O atleta não foi relacionado para as últimas três partidas do Real Madrid. Ele esteve em campo pela última vez no clássico contra o Barcelona, na final da Copa do Rei, ainda em abril.

No dia 13 de maio, o atacante deixou o treinamento do Real Madrid mais cedo. Ele participou de parte do aquecimento, mas logo depois conversou com o técnico Carlo Ancelotti e saiu do gramado, acompanhado de um dos médicos do clube espanhol.

"Rodrygo teve febre na semana passada, que não o permitiu treinar bem. Não o permitiu voltar ao seu melhor nível. Ele tentou voltar e hoje no treinamento sentiu um problema no músculo da perna. O jogador não está no seu melhor nível. Tem ocorrido muitas especulações. Todos têm um carinho especial pelo Rodrygo, sobretudo eu", justificou Ancelotti na ocasião.

Desde aquele dia, o Real Madrid traçou um planejamento especial para a recuperação de Rodrygo. A intenção é que o brasileiro esteja em boa forma física para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, no mês que vem.

O jogador vive um final de temporada instável no Real Madrid. De acordo com reportagem do jornal Marca, da Espanha, nas últimas semanas, Rodrygo não deseja permanecer na equipe merengue para a próxima temporada.