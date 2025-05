NBA: Rockets se impõem sobre os Warriors, forçam jogo 7 dos playoffs e decidem vaga em casa

DAVID DOW / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O Houston Rockets passou por um verdadeiro teste de fogo na noite desSa sexta-feira (2), mas cumpriu o objetivo de se manter vivo nos playoffs da NBA . A franquia foi até São Francisco e, mesmo diante de um Chase Center lotado, venceu o Golden State Warriors por 115 a 107 , empatando a série em 3 a 3 e forçando a necessidade do jogo 7 para definir quem vai às semifinais da Conferência Oeste.

O triunfo no terreno do rival agora joga a pressão para o outro lado, já que o time comandado pelo técnico Ime Udoka vai ter a vantagem de atuar em casa diante dos Warriors. O confronto está agendado para este domingo (4). Quem vencer enfrenta o Minnesota Timberwolves na próxima etapa eliminatória.

A partida marcou o duelo particular dos armadores dos dois times, que encerraram o embate como cestinhas ao anotar 29 pontos. Vencedor no confronto, Fred Van Vleet acabou sendo mais efetivo do que Stephen Curry. Ele acertou sete dos 13 arremessos que arriscou e converteu todos os nove lances livres que teve.