Responsável por levantar a taça da Champions League, Marquinhos declara: "Sou apaixonado por esse clube"

O momento de glória do PSG e de Marquinhos veio após anos de sofrimento, principalmente na competição. O brasileiro foi o único que entrou em campo no sábado (31) e que também esteve entre os titulares em 2020, quando os franceses foram derrotados pelo Bayern de Munique na decisão.

Com média de 24,8 anos, o PSG é um dos times mais jovens da Champions League. A juventude foi fundamental para o título inédito, com destaques para Doué, com dois gols e uma assistência, e Mayulu, que marcou o quinto gol da goleada — ambos com 19 anos.