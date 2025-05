Remo cede empate para o Atlético-GO no fim e perde a chance de assumir liderança da Série B

O Remo perdeu a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e de quebra, vencer pela primeira vez fora de casa. Na tarde deste domingo ficou à frente no placar até aos 50 minutos, do segundo tempo, mas acabou empatando com o Atlético-GO, por 1 a 1, em duelo disputado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Com o resultado, o Remo segue invicto com quatro vitórias e quatro empates, na terceira colocação com 16 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, continua com altos e baixos, e aparece na 11ª colocação com 11. O time foi dirigido de forma interina por Anderson Gomes, porque Cláudio Tencatti saiu para assumir o Juventude.

O novo técnico será Fábio Matías, ex-Juventude, que vai estrear na próxima rodada.

Mesmo jogando fora de casa, o Remo tomou a iniciativa do duelo, mas foi o Atlético-GO quem conseguiu balançar as redes pela primeira vez. Aos oito, Marcelinho recebeu na área e bateu na saída de Marcelo Rangel, mas o árbitro invalidou o gol após analisar as imagens do VAR, por conta de um impedimento do atacante no lance.

A resposta do Remo, quase foi mortal. Aos 18, Adaílton encontrou Pedro Rocha, livre na pequena área, mas escorou errado na bola e a bola subiu demais, perdendo um gol incrível. Por conta disso, o primeiro tempo terminou mesmo com o empate sem gols.

Mas na volta do intervalo, tudo mudou. Logo aos seis minutos, em mais uma boa jogada de Adaílton pela esquerda, a bola foi cruzada na área, desviou em Matheus Felipe, e sobrou livre para Pedro Rocha. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O gol fez o Remo crescer ainda mais na partida. Tanto que chegou a ampliar com Régis, escorando um cruzamento praticamente de barriga, aos 35 minutos, mas o árbitro invalidou o gol após analisar as imagens do VAR e constatar uma falta no começo do lance.

Nos minutos finais, o Atlético-GO foi para o tudo ou nada, e acabou premiado com o gol de empate aos 50 minutos. Após cruzamento na área, Caio Vinícius acabou cabeceando contra o próprio gol e acertou a trave. No rebote, Sandro Lima completou para o gol aberto. Com isso, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da nona rodada da Série B. No sábado (24), o Remo recebe o Volta Redonda, no Mangueirão, em Belém (PA), às 20h30. Já na terça-feira (27), o Atlético-GO visita o América-MG, no estádio Independência, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 REMO

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Raí Ramos (Ruan), Matheus Felipe, Alix Vinícius e Conrado (Raí Natalino); Luizão (Léo Naldi), Rhaldney e Kauan (Alejo Cruz); Robert Santos (Federico Martínez), Sandro Lima e Marcelinho. Técnico: Anderson Gomes (interino).

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Kadu Santos), Alvariño, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Giovanni Pavani (Daniel Cabral) e Pedro Castro (Luan Martins); Pedro Rocha (Felipe Vizeu) e Adailton (Régis). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Pedro Rocha, aos seis, e Sando Lima, aos 50 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Conrado (Atlético-GO) e Marcelinho (Remo).

ÁRBITRO - Thaillan Azevedo Gomes (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.