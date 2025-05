Samir Xaud é o novo presidente da CBF. FRF / Divulgação

Samir Xaud, 41 anos, foi eleito neste domingo (25) presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em pleito realizado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Médico e empresário, ele comandará a CBF até 2029.

No discurso de posse, o novo dirigente destacou como prioridades a redução do número de datas dos campeonatos estaduais, a implantação de um sistema de fair play financeiro e a retomada do debate sobre a criação da liga nacional de clubes.

Também prometeu mais investimentos no futebol feminino e defendeu a reconexão da Seleção Brasileira com a torcida.

— Essa será uma gestão marcada por renovação das ideias e agregação de todos aqueles dispostos a contribuir pelo desenvolvimento pleno do esporte. Faço parte de um grupo que se uniu com um único propósito: construir uma nova CBF, moderna, participativa e comprometida com o desenvolvimento da indústria do futebol — afirmou.

Campeonatos estaduais com 11 datas

Um dos pontos centrais da fala foi a proposta de reorganização do calendário. Xaud afirmou que os Estaduais passarão a ter, no máximo, 11 datas, com o objetivo de evitar sobreposição com outras competições e garantir viabilidade técnica e econômica aos clubes.

— Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. É compromisso dessa gestão implementar imediatamente mudanças significativas no calendário das competições. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de, no máximo, 11 datas.

Segundo ele, a mudança não representa desvalorização dos Estaduais:

— Esses campeonatos movimentam economias locais, mantêm viva a tradição do futebol nos quatro cantos do país e são, muitas vezes, a única vitrine para centenas de atletas, técnicos e profissionais.

Fair play financeiro

Outro compromisso anunciado foi a criação de um grupo de trabalho para discutir regras de fair play financeiro no futebol nacional. A CBF, segundo Xaud, liderará esse processo com escuta ativa de todos os envolvidos.

— Considerando a complexidade do tema e as diferentes formas de regulação, a CBF irá promover um amplo debate com a participação ativa de clubes, federações e especialistas. Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor as diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro — disse.

Liga e futebol feminino

Durante a campanha, Xaud já havia manifestado apoio à criação de uma liga nacional de clubes. Na posse, reforçou o compromisso:

— A criação da Liga é outro compromisso desta presidência. Digo aos clubes e representantes das ligas: as portas da CBF estão abertas desde já para uma discussão propositiva.

Xaud também prometeu protagonismo ao futebol feminino. Lembrou que a Copa do Mundo de 2027 será realizada no Brasil e citou Michelle Ramalho, primeira mulher vice-presidente da história da entidade.

— Vamos aumentar investimentos, ampliar e valorizar as competições. Tenho orgulho de contar com a Michelle na nossa chapa. Juntos, faremos uma revolução no futebol feminino. A Copa do Mundo será um marco para isso.

Identificação com o torcedor

O novo presidente da CBF afirmou que deseja que a Seleção volte a representar o sentimento do povo brasileiro.

— Queremos que o povo volte a se identificar com a Seleção Canarinho. Que estejamos todos juntos na Copa do Mundo de 2026, torcendo no amarelo, no azul, no verde e no branco, que são as cores que representam nossa nação.

Xaud também desejou boa sorte a Carlo Ancelotti, que assume o comando da equipe:

— Que o Cristo Redentor abençoe a chegada e o caminho do mister Carlo Ancelotti, para que ele consiga, com nossos atletas e com a energia do nosso povo, o tão sonhado hexacampeonato mundial.

Quem é Samir Xaud

Natural de Boa Vista (RR), Samir de Araújo Xaud é médico infectologista e especialista em medicina esportiva. Também atua como empresário no setor de saúde e bem-estar.

Em janeiro, chegou a ser eleito para assumir a presidência da Federação Roraimense de Futebol (FRF) a partir de 2027, em substituição ao pai, Zeca Xaud — um dos mais antigos dirigentes do futebol estadual. Com a eleição na CBF, não tomará posse na FRF.

Em 2022, Samir foi sócio de uma empresa que prestava serviços médicos a clubes roraimenses com apoio da própria CBF. A atuação à frente do futebol local nos últimos anos, aliada ao perfil jovem, foi um dos fatores que lhe garantiram o apoio de 25 federações e 10 clubes das Séries A e B.

Ainda assim, a candidatura gerou desconforto entre parte dos dirigentes, que apontaram a baixa representatividade de Roraima no cenário nacional e levantaram suspeitas de interferência política na escolha.

Eleição

A eleição na CBF foi convocada após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que afastou o então presidente Ednaldo Rodrigues.

O processo foi conduzido pelo vice-presidente Fernando Sarney, nomeado interventor. Ednaldo optou por não recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal e não disputou a eleição.