Real Madrid x Real Sociedad pelo Espanhol: onde assistir à despedida do técnico Carlo Ancelotti

Real Madrid x Real Sociedad pela última rodada do Espanhol: onde assistir à despedida do técnico Carlo Ancelotti

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam neste sábado (24), às 11h15min , pela última rodada do Campeonato Espanhol . A partida marca a despedida de Carlo Ancelotti do comando da equipe madridense.

O Real Madrid está na segunda posição da tabela, com 81 pontos, mas já não é possível alcançar o líder e campeão Barcelona, que tem 85. O Sociedad está na 11ª colocação e fora do alcance da zona de classificação para as competições continentais.