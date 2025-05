Ancelotti se despede do Real Madrid com vitória e homenagem da torcida

Os torcedores do Real Madrid homenagearam o técnico italiano Carlo Ancelotti, que vai assumir a Seleção Brasileira, e o meia croata Luka Modric, que está de saída do clube, no último jogo da equipe na temporada, contra a Real Sociedad, neste sábado (24), pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid venceu por 2 a 0, com dois gols de Mbappé.