Três dias antes da convocação da Seleção, Real Madrid confirma saída de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti deixará o comando do Real Madrid no dia 24 de maio.

O anúncio do Real Madrid

"O Real Madrid C. F. e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para finalizar sua etapa como treinador do Real Madrid. Nosso clube quer expressar seu agradecimento e seu carinho a quem é uma das grandes lendas do Real Madrid e do futebol mundial", afirmou o clube em um comunicado.