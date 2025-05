Real Madrid confirma lesão e Endrick está fora da primeira convocação de Ancelotti

Segundo a imprensa espanhola, o tempo de recuperação deve ser de pelo menos dois meses. OSCAR DEL POZO / AFP

O Real Madrid confirmou nesta quarta-feira (21) que Endrick sofreu uma lesão na coxa direita, o que o deixa fora da primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, marcada para o dia 26 de maio. A participação do atacante brasileiro no Mundial de Clubes da Fifa, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos, também está em risco.

— Após os exames realizados hoje (quarta-feira) no nosso jogador Endrick, pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no tendão conjunto da coxa direita, informou o clube merengue em nota. Segundo a imprensa espanhola, o tempo de recuperação será de pelo menos dois meses.

No último domingo, Endrick foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla por 2 a 0. O atacante caiu no gramado sentindo dores na parte posterior da coxa, mas saiu do campo caminhando.