Real Madrid anuncia contratação de Trent Alexander-Arnold

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (30), a contratação do lateral inglês Trent Alexander-Arnold, após chegar a acordo com o Liverpool.

Em comunicado, o clube merengue informou que o jogador assinou um contrato para as próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2031.

O lateral de 26 anos é formado na base do Liverpool e foi campeão da Liga dos Campeões em 2019 pelo clube, além da Premier League em 2020 e 2025.

Ele também conquistou um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra com a camisa dos 'Reds'.

Alexander-Arnold foi vaiado pelos torcedores do Liverpool em seu primeiro jogo após anunciar que deixaria o clube algumas semanas atrás, mas os torcedores mudaram de ideia após reclamações do ex-técnico da equipe Jürgen Klopp e do atacante egípcio Mohamed Salah.