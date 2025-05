Real Madrid anuncia a contratação de ex-jogador do Liverpool

O jogador chega para cumprir um contrato de seis temporadas e chega como importante reforço para a disputa do Mundial de Clubes , que será realizado nos Estados Unidos e começa no dia 14 de junho.

Segundo o comunicado, foi necessário um acordo com o Liverpool para que ele fosse liberado a tempo de disputar o torneio da Fifa, já que seu contrato com o time vermelho expira, oficialmente, no último dia do mês que vem.