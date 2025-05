Real: Asencio e mais 3 são processados por compartilhar imagens sexuais de menor de idade

A situação foi revelada em setembro de 2023, quando a mãe da menor denunciou o caso no município de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias. A princípio, as autoridades não divulgaram os nomes dos atletas, informando apenas que um jogador do Real Madrid Castilla e três do time C estavam envolvidos. Os quatro foram detidos no CT de Valdebebas, centro de treinamento do clube.