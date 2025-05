Raphinha atravessa estádio do Barcelona de joelhos; veja o vídeo

Raphinha foi um dos destaques do Barça na temporada. LLUIS GENE / AFP

Autor de 34 gols e 23 assistências, em 56 partidas, Raphinha foi um dos destaques do Barcelona na temporada.

Foram três títulos conquistados: La Liga, Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Para agradecer, o brasileiro atravessou o gramado do Estádio Olímpico de Montjuic, casa temporária do Barça, de joelhos.

A publicação foi feita pela esposa do jogador, Natália Rodrigues, nas redes sociais. Raphinha estava acompanhado do filho, que brincou com uma bola no gramado do Olímpico de Montjuic.

"Fiz este vídeo com lágrimas nos olhos. Grata e com fé inabalável. Deus sabe de onde nos tirou e sabe onde nos colocou. Ele conhece todas as orações que fizemos juntos e Ele respondeu! O privilégio, meu amor, é caminhar com você em direção à linha de chegada. Mais um ano cumprindo a Sua promessa... Obrigada, Deus, por nos manter até aqui. Até a próxima temporada", publicou a esposa do jogador.

Não é a primeira vez que Raphinha agradece dessa forma. Em 2022, ele fez o mesmo no Brentford Community Stadium, quando o Leeds evitou a queda na Premier League.

Apesar de não ter conquistado a Champions League, caindo na semifinal, o Barcelona teve motivos para comemorar.

A equipe fecha a temporada às 16h de domingo (25), quando enfrenta o Athletic Bilbao fora de casa na última rodada.

Assista ao "Deu Liga" sobre o Barcelona