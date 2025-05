Raphinha atravessa estádio de joelhos para agradecer por temporada no Barcelona

O brasileiro Raphinha celebrou a ótima temporada vivida com a camisa do Barcelona de forma inusitada. Um dos grandes destaques da equipe catalã, o jogador atravessou de joelhos o gramado do estádio Olímpico de Montjuic. O momento foi registrado nas redes sociais pela esposa de Raphinha, Natalia Rodrigues. O atleta do Barça estava acompanhado do filho no campo.

"Fiz este vídeo com lágrimas nos olhos. Grata e com fé inabalável. Deus sabe de onde nos tirou e sabe onde nos colocou. Ele conhece todas as orações que fizemos juntos e Ele respondeu! O privilégio, meu amor, é caminhar com você em direção à linha de chegada. Mais um ano cumprindo a Sua promessa... Obrigada, Deus, por nos manter até aqui. Até a próxima temporada", escreveu a mulher do jogador nas redes sociais.

Raphinha já tinha caminhado de joelhos pelo gramado em uma outra situação. Em 2022, o jogador cumpriu uma promessa no Brentford Community Stadium, quando o Leeds se livrou do rebaixamento no Campeonato Inglês.

Na atual temporada, Raphinha brilhou pelo Barcelona. O brasileiro contabiliza 34 gols e 23 assistências em 56 jogos pelo clube catalão em 2024/2025.