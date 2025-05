Raphael Veiga festeja fase vitoriosa do Palmeiras antes do Mundial: 'Cada vez mais preparado'

Desde que sofreu uma luxação no ombro esquerdo no início da partida com o Cerro Porteño, em 9 de abril, o meia Raphael Veiga vem recuperando a confiança e retornando aos poucos ao time do Palmeiras. Na vitória por 2 a 0 diante do Bolívar, na quinta-feira, o camisa 23 atuou mais tempo - 25 minutos - nos três jogos em que foi acionado desde a lesão.

Assim como Veiga, o Palmeiras aproveita a boa fase para ganhar cada vez mais ritmo e deixar o time afiado no Mundial de Clubes. Com 12 vitórias nos últimos 13 compromissos entre Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil, a equipe do técnico Abel Ferreira terá mais seis jogos para manter o futebol de alto nível e chegar 100% nos Estados Unidos para a estreia diante do Porto, em 15 de junho, em Nova Jersey.

"Ver o Palmeiras ganhando os jogos com uma sequência incrível, todo mundo jogando muito bem, próximo de um campeonato tão importante, é um motivo de muita alegria porque nosso objetivo aqui sempre foi estar cada vez mais preparado para chegar ainda mais inteiro, com todo mundo pronto para o Mundial", comentou o Veiga, que terá um mês para recuperar o ritmo e a titularidade.

"Fiquei feliz por ter voltado. Esse começo de ano foi complicado, machuquei o ombro, o que acabou me atrapalhando um pouco na questão de alguns movimentos, como na hora de correr, na hora de proteger a bola, de chutar, enfim, mas agora, mais do que nunca, eu estou bastante confiante neste retorno e estou bastante motivado também", afirmou.

Antes do Mundial, porém, o Palmeiras terá um compromisso decisivo pela Copa do Brasil, diante do Ceará, cumprirá tabela na última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Sporting Cristal, além de quatro jogos pelo Brasileiro para se manter na liderança. O primeiro deles será neste domingo, às 18h30, em visita ao Red Bull Bragantino, o terceiro colocado da competição nacional, com dois pontos a menos.

"É sempre um jogo difícil. Não é fácil ficar entre os primeiros no Brasileiro, então eles têm se mostrado bastante sólidos. E contra o Palmeiras todo mundo quer ganhar, todo mundo sabe que vai ter de fazer algo a mais", disse Veiga. "Não podemos nos acomodar com as vitórias e deixar que isso nos faça relaxar na preparação e no trabalho durante o jogo. Afinal, foi isso o que fez a gente chegar até aqui, nossa competitividade e nossa intensidade até o fim."