Rafael Matos e Marcelo Melo estão na semifinal do Challenger de Bordeaux

Matos (E) e Melo (D) foram campeões no Rio Open, Fotojump / Divulgação/Rio Open

Rafael Matos e Marcelo Melo estão na semifinal do Challenger 175 de Bordeaux, na França. Nesta sexta-feira (16), o gaúcho e o mineiro, que jogam como cabeças de chave 3 do torneio, derrotaram o indiano N. Sriram Balaji e o mexicano Miguel Reyes-Varela por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 55 minutos, em jogo válido pelas quartas de final.

Os próximos adversários de Melo e Matos, neste sábado (17), por volta das 7h30 (de Brasília), serão o indiano Yuki Bhambri e o estadunidense Robert Gallaway, cabeças de chave 2, que passaram pelos franceses Quentin Halys e Albano Olivetti por 7/5 e 6/3.

No duelo desta sexta, Matos e Melo venceram 86% dos pontos jogados com o saque e cederam apenas seis em seus games de serviço. A dupla não enfrentou um break-point sequer na partida. Com a devolução, os brasileiros tiveram 44% de aproveitamento, concretizando três das seis chances de quebra que tiveram.

— Jogamos muito bem hoje. Conseguimos executar tudo que planejamos antes do jogo. Está sendo muito bom poder fazer estas partidas, para ir ajustando até Roland Garros — disse Melo, atual número 44 do ranking mundial de duplas, 12 posições atrás de Matos.

Depois de Bordeaux, na temporada europeia no saibro, Melo e Matos disputam o ATP 250 de Genebra, na Suíça, que começa neste domingo (18) e, na sequência, o Aberto da França, em Roland Garros, com início no dia 25 de maio.